Nike Mercurial Superfly 10 Elite "Sam Kerr"

¥2,399

萨曼莎·克尔不仅渴望胜利，她还想向世界证明：一切皆有可能。Nike Mercurial Superfly 10 Elite "Sam Kerr" 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋以精致的个性细节记录她的崛起之路，助她爆发疾速。出众回弹的 Air Zoom 缓震配置结合抓地力强劲的鱼鳍状鞋钉，搭配焕新打造的 Gripknit 材料，助她全速驰骋，重新定义比赛。

“Be Who I Am...”（忠于自我）

“Be who you are.”（做你自己）。鞋面两侧精致个性细节述说着萨曼莎从珀斯一路走向国际女足之星的成长历程。 鞋头融入别致设计，致敬她生命中的重要体育时刻，当时一位澳大利亚同胞速度型运动员在 2000 年的世界舞台上大放异彩。 鞋垫上印有萨曼莎鼓舞新一代球员的战斗口号。

迅疾表现，强劲抓地

外底鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，助萨曼莎引爆疾速。匠心鞋钉，助萨曼莎在切入时轻松急停。

非凡触球感

Nike Gripknit 材料打造出色触球感，助萨曼莎在疾速带球时发挥非凡控球表现， 无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。

舒适贴合

Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。 结合 Gripknit 材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造利落的触球体验，有助减少磨合时间。