Nike Mercurial Vapor 1 RGN SE

¥1,799

17 岁的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多穿着一双 Vapor 1 完成职业生涯首秀，由此开启通往国际知名球星的旅程。剩下的交给命运。这款特别版 Nike Mercurial Vapor 1 RGN SE 耐克C罗系列男子天然硬质草地足球鞋旨在致敬 CR7 和 Mercurial 之间的传奇合作，这段合作影响了足球鞋和足球运动。该鞋款采用纤薄合成材质鞋面和 Air Zoom 缓震配置，结合 CR7 在职业生涯首秀当天所穿战靴设计，焕新演绎现代比赛风格，助你全力追逐荣耀。

全力以赴 搭载 3/4 掌形的 Air Zoom 缓震配置，为你和迅疾过人的精英球员提供强劲支撑力，助力突破后卫线。 强劲抓地 鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。 匠心鞋钉，助你在切入时轻松急停。 非凡触球感 合成材质鞋面贴合双足，在带球、射门和传球时营造舒适触球感。