Nike Mercurial Vapor 16 Club
耐克刺客系列 TF 人造场地低帮足球鞋
32% 折让
Club 系列保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列 TF 人造场地低帮足球鞋采用迅疾设计，缔造出色触球感和非凡舒适感受。即刻上脚，进球得分。合成材质鞋面，在你疾速带球时铸就出众控球表现。
- 显示颜色： 余烬红/极光绿
- 款式： FQ8446-800
可靠抓地表现
橡胶外底设计，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
稳固贴合
该鞋款沿袭 Vapor 15 的鞋型，契合足形。经过运动员们多次试穿测试，塑就非凡贴合头和后跟稳固效果。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫设计
