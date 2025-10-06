Nike Mercurial Vapor 16 Club

¥289 ¥399 27% 折让

Club 系列保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列 TF 人造场地低帮足球鞋采用迅疾设计，缔造出色触球感和非凡舒适感受。即刻上脚，进球得分。合成材质鞋面，在你疾速带球时铸就出众控球表现。

可靠抓地表现 橡胶外底设计，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。 稳固贴合 该鞋款沿袭 Vapor 15 的鞋型，契合足形。经过运动员们多次试穿测试，塑就非凡贴合头和后跟稳固效果。