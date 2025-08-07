Nike Mercurial Vapor 16 Elite

¥1,449 ¥1,699 14% 折让

痴迷于追求速度？皆专注于实现迅疾表现。Nike Mercurial Vapor 16 Elite 耐克刺客系列 FG 天然硬质草地低帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，为你和迅疾过人的精英球员提供出色支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，满足你对尽善尽美的追求。

迅疾表现，强劲抓地 鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。匠心鞋钉，助你在切入时轻松急停。 非凡触球感 Nike Gripknit 材料打造出色触球感，助你在疾速带球时发挥非凡控球表现，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。 舒适贴合 Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上迅疾出色的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合 Gripknit 材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造非凡的触球体验，有助减少磨合时间。