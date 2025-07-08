Mercurial 系列鞋款一直是基里安·姆巴佩引爆疾速的赛场利器，帮助他轻松驾驭进球猛攻、敏捷过人和灵活传球动作。Nike Mercurial Vapor 16 Elite "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女天然硬质草地低帮足球鞋匠心饰以精致图案，致敬 2018 年以来陪伴他征战赛场的经典战靴；采用回弹出众的 Air Zoom 缓震配置、抓地力强劲的外底和焕新打造的 Gripknit 材料，助力全速驰骋，制霸球场。

显示颜色： 华丽紫/淡象牙白

款式： FQ8683-500