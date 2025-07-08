 
Nike Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列人造草地低帮足球鞋 - 海洋深蓝/爆炸粉

Nike Mercurial Vapor 16 Pro

耐克刺客系列人造草地低帮足球鞋

15% 折让

准备好疾速驰骋了吗？ Nike Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列人造草地低帮足球鞋专为那些希望在比赛中保持快节奏的球员打造。 鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 同时提供强劲支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。 Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现出色表现，球技跃升新层次。


  • 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉
  • 款式： FQ8684-301

Nike Mercurial Vapor 16 Pro

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非凡触球体验

匠心鞋面专为进球打造，在你疾速带球时铸就出众控球表现。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状鞋钉由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。 前掌鱼鳍状鞋钉，塑就强劲抓地性能。 抓地设计搭配匠心鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

稳固贴合，引爆疾速

Flyknit 飞织鞋面， 结合多种元素，匠心设计，塑就迅疾表现。 鞋面融入轻盈而强韧的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉
  • 款式： FQ8684-301

免费配送和退换货

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