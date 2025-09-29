 
Nike Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋 - 神秘火烈鸟红/鲜橙红/黑

Nike Mercurial Vapor 16 Pro

耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋

24% 折让

准备好疾速驰骋了吗？Nike Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋专为那些希望在比赛中保持快节奏的球员打造。鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，同时提供强劲支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现迅捷表现，令球技跃升新层次。


  • 显示颜色： 神秘火烈鸟红/鲜橙红/黑
  • 款式： FQ8687-600

迅疾表现，强劲抓地

生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。

舒适贴合

Flyknit 飞织鞋面，结合多种元素，匠心设计，塑就迅疾表现。鞋面融入轻盈而强韧的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  显示颜色： 神秘火烈鸟红/鲜橙红/黑
  款式： FQ8687-600

