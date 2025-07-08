Nike Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé"
耐克刺客系列姆巴佩男/女天然硬质草地低帮足球鞋
20% 折让
准备好疾速驰骋了吗？Nike Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女天然硬质草地低帮足球鞋专为那些像基里安·姆巴佩一样希望在比赛中保持快节奏的球员打造。鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，同时提供强劲支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现出色表现，令球技跃升新层次。
- 显示颜色： 华丽紫/淡象牙白
- 款式： FQ8689-500
Nike Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé"
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准备好疾速驰骋了吗？Nike Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女天然硬质草地低帮足球鞋专为那些像基里安·姆巴佩一样希望在比赛中保持快节奏的球员打造。鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，同时提供强劲支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现出色表现，令球技跃升新层次。
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状鞋钉由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。前掌鱼鳍状鞋钉，塑就强劲抓地性能。抓地设计搭配匠心鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。
稳固贴合，引爆疾速
Flyknit 飞织鞋面，结合多种元素，匠心设计，塑就迅疾表现。鞋面融入轻盈而强韧的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。
产品细节
- 适用于微湿短草球场
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 华丽紫/淡象牙白
- 款式： FQ8689-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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