Nike Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé"

¥1,099

准备好疾速驰骋了吗？ Nike Mercurial Vapor 16 Pro "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女天然硬质草地足球鞋专为那些像基里安-姆巴佩一样希望在比赛中保持快节奏的球员打造。 鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 同时提供强劲支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。 Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现出色表现，令球技跃升新层次。

Flyknit 飞织鞋面， 结合多种元素，匠心设计，塑就迅疾表现。 鞋面融入轻盈而强韧的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。

鱼鳍状鞋钉由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。 前掌鱼鳍状鞋钉，塑就强劲抓地性能。 抓地设计搭配匠心鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此 链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。