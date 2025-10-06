Nike Mercurial Vapor 16 Pro LV8

¥809 ¥999 19% 折让

准备好疾速驰骋了吗？Nike Mercurial Vapor 16 Pro LV8 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋专为那些希望在比赛中保持快节奏的球员打造。鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，同时提供强劲支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现出色表现，令球技跃升新层次。

非凡触球体验 匠心鞋面专为进球打造，在你疾速带球时铸就出众控球表现。 迅疾表现，强劲抓地 生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。 舒适贴合 Flyknit 飞织鞋面，结合多种元素，匠心设计，塑就迅疾表现。鞋面融入轻盈而强韧的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。力和出色触球感。