Nike Metcon 1 OG 男子训练鞋携简约设计震撼回归， 采用 Flywire 飞线与透气网眼鞋头，迭代演绎 2015 年风靡健身界的实力潮鞋。 在其问世 10 周年之际，带你轻松应对严苛训练。

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