 
Nike Metcon 1 OG 男子训练鞋 - 暗灰/荧光黄/黑/白色

Nike Metcon 1 OG

男子训练鞋

Nike Metcon 1 OG 男子训练鞋携简约设计震撼回归， 采用 Flywire 飞线与透气网眼鞋头，迭代演绎 2015 年风靡健身界的实力潮鞋。 在其问世 10 周年之际，带你轻松应对严苛训练。


  • 显示颜色： 暗灰/荧光黄/黑/白色
  • 款式： FQ1854-003

其他细节

  • Flywire 飞线，在系带时提供稳固贴合感
  • 橡胶外底延伸至两侧，塑就出色耐穿性和支撑力

产品细节

  • 网眼鞋头结合鞋面关键位置打孔设计
  • 加厚泡绵鞋垫
  • 具有抓附力的橡胶外底设计
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。