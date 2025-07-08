Nike Metcon 1 OG
男子训练鞋
22% 折让
Nike Metcon 1 OG 男子训练鞋携简约设计震撼回归， 采用 Flywire 飞线与透气网眼鞋头，迭代演绎 2015 年风靡健身界的实力潮鞋。 在其问世 10 周年之际，带你轻松应对严苛训练。
- 显示颜色： 暗灰/荧光黄/黑/白色
- 款式： FQ1854-003
其他细节
- Flywire 飞线，在系带时提供稳固贴合感
- 橡胶外底延伸至两侧，塑就出色耐穿性和支撑力
产品细节
- 网眼鞋头结合鞋面关键位置打孔设计
- 加厚泡绵鞋垫
- 具有抓附力的橡胶外底设计
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
