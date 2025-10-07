Nike Metcon 10 AMP
男子训练鞋
穿上 Nike Metcon 10 AMP 男子训练鞋，在交叉训练中激发潜能。 搭载强韧 Hyperlift 垫片，有助在大负荷举重时提升稳定性；搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，有效提升运动灵活性。 Metcon 10 在重量减轻的同时，仍旧带来出色能量回馈，助你轻松应对不同训练动作。
- 显示颜色： 浅骨色/洞穴石色/赛车蓝
- 款式： HQ2615-001
Nike Metcon 10 AMP
穿上 Nike Metcon 10 AMP 男子训练鞋，在交叉训练中激发潜能。 搭载强韧 Hyperlift 垫片，有助在大负荷举重时提升稳定性；搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，有效提升运动灵活性。 Metcon 10 在重量减轻的同时，仍旧带来出色能量回馈，助你轻松应对不同训练动作。
稳定出众，实力非凡
在后跟下方这一关键部位融入强韧 Hyperlift 垫片，可在举重时有效提升稳定性，助力深蹲、硬举和挺举等动作，同时缔造无拘迈步体验。 加宽鞋头设计令脚趾自如伸展，帮助足部有效发力。
提升灵活性
革新中底设计，搭配轻盈 ReactX 泡绵，提升能量回馈。外底结合凹槽设计，在进行跳箱运动和快速冲刺等高强度训练时提供灵活的回弹缓震。
稳稳抓地，勇往直前
鞋头和外底高磨损区域融入粘性纹理橡胶，铸就非凡抓地力和耐穿性。 新颖抓地纹路设计，助你轻松驾驭潮湿地面。
舒适贴合
中足板带设计，系上鞋带即可将双足稳固在鞋床上。结实后跟包覆，结合鞋带多余部分可收纳设计，助你专注调整姿势，以免移位或打滑。
其他细节
- 精制网眼设计，营造出色透气性
- 中足橡胶包覆，轻盈灵活
- 坚固后跟夹，经久耐穿，助力倒立俯卧撑
产品细节
- 显示颜色： 浅骨色/洞穴石色/赛车蓝
- 款式： HQ2615-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。