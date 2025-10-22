Nike Metcon 10 By You

¥1,199

为 Nike Metcon 10 By You 专属定制男子训练鞋添加点睛之笔，彰显个性风格。 搭载强韧 Hyperlift 外底，有助在大负荷举重时提升稳定性；搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，有效提升运动灵活性。 与 Metcon 9 相比，该鞋款在重量减轻的同时，有效提升了能量回馈，助你轻松应对各种训练动作。

稳定出众，实力非凡

在后跟下方这一关键部位融入强韧 Hyperlift 外底，可在举重时有效提升稳定性，助力深蹲、硬举和挺举等动作，同时缔造无拘迈步体验。 与 Metcon 9 相比，加宽鞋头令脚趾可向外延伸，帮助整个足部有效发力。

提升灵活性

革新中底设计，搭配轻盈 ReactX 泡绵，提升能量回馈。 外底结合弯曲凹槽设计，在进行跳箱运动和快速冲刺等高强度训练时提供灵活的回弹缓震。

稳稳抓地，勇往直前

中足和鞋头等高磨损区域融入坚韧粘性纹理，经匠心排布，铸就非凡抓地力和耐穿性。 新颖抓地纹路设计，打造平整粘性表面，助你轻松驾驭潮湿地面。