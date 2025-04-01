无论你训练的初衷是什么，Nike Metcon 9 男子训练鞋让你的一切努力都有所值。该鞋款焕新升级，后跟采用 HyperLift 设计，结合侧边橡胶包覆设计，得到了世界精英运动员的认可，专为举重、交叉训练和奋力拼搏之人匠心打造，成为训练鞋领域的经典标杆。

显示颜色： 幻影灰白/游戏宝蓝/空间蓝/黑

款式： DZ2617-008