Nike Metcon 9 AMP

¥559 ¥999 44% 折让

无论你训练的初衷是什么，Nike Metcon 9 AMP 女子训练鞋让你的一切努力都有所值。该鞋款焕新升级，后跟采用 Hyperlift 设计，结合侧边橡胶包覆设计，得到了世界精英运动员的认可，专为举重、交叉训练和奋力拼搏之人匠心打造，成为训练鞋领域的经典标杆。以花卉为主题的设计，为训练增添趣味，助你尽情畅动。

训练加码，强劲发力

后跟采用 Hyperlift 设计，为你在分腿下蹲、硬举和其他下半身训练等严苛训练活动中提供出色稳定性。该设计可让重力向下、向外分散，同时增强后跟的刚度。这种稳定设计可助你稳稳贴地的同时得到有力支撑，在负重时效果尤为明显。

稳固感受

鞋带采用魔术贴固定， 让你系好鞋带后便可专注训练。

助力攀顶

鞋侧搭配橡胶包覆设计，提升耐穿性和支撑力，助你匀速攀爬绳索。侧边橡胶从中底延伸至鞋面，为多向运动提供有力支撑。

舒爽耐穿

轻盈透气网眼布帮助双足保持舒爽，同时经久耐穿。

泡绵设计

泡绵中底塑就出众回弹的缓震性能，在长时间的有氧训练和运动中带来非凡舒适感受。