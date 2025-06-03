Nike Metcon 9 By You
专属定制女子训练鞋
¥1,199
穿上 Nike Metcon 9 By You 专属定制女子训练鞋， 达成训练目标，焕发闪耀魅力。 为设计融入镀铬元素，绳索状包裹设计和外底有大理石纹外观和传统配色任你随心挑选。 该版本的 Metcon 9 有各种别致的鞋带锁扣可选，助你一展绝技，发挥出色运动表现。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： HF0672-900
Nike Metcon 9 By You
¥1,199
穿上 Nike Metcon 9 By You 专属定制女子训练鞋， 达成训练目标，焕发闪耀魅力。 为设计融入镀铬元素，绳索状包裹设计和外底有大理石纹外观和传统配色任你随心挑选。 该版本的 Metcon 9 有各种别致的鞋带锁扣可选，助你一展绝技，发挥出色运动表现。
挑选强项
你是体能/力量型、 速度/敏捷型 还是主打耐力/毅力或精准度/协调性的选手？ 选择你的强项，添加到鞋带锁扣上。
成为焦点
绳索状包裹设计是 Metcon 系列的标志性元素，让你在健身房尽展抢眼风采， 有多种配色、大理石纹材质或天然橡胶可选。 耐克勾设计和后跟夹可选用金属铬色。 此外， 诸多配色等你来选，为鞋面增光添彩。
镀铬元素
足尖内侧位置可添加姓名、 训练目标等信息， 至多 5 个字符（字母 A-Z，数字 0-9）。
训练加码，强劲发力
后跟 Hyperlift 外底在前代基础上加大，为你在分腿下蹲、硬举和其他下半身训练等严苛训练活动中提供出色稳定性。 该设计可让重力向下、向外分散，同时增强后跟的刚度。 其坚实度可助你在重压之下稳稳扎根于地面，同时得到有力支撑。
稳固感受
鞋带锁扣系统固定于鞋舌，让你无需担心钩住其他面料。 同时有助稳固鞋带，让你系好鞋带后便可专注训练。
助力攀顶
鞋侧搭配橡胶包覆设计，提升耐穿性和支撑力，助你匀速攀爬各种绳索。 橡胶从中底延伸至鞋面，为多向运动提供有力支撑。
其他细节
- 全掌型橡胶外底，为挺举和弓箭步走等动态运动提供非凡抓地力
- 透气织物融入触感出众的印花，呈现立体效果和丰富的纹理质感，提升耐穿性，令鞋款易于清洁 鞋头区域采用柔韧灵活且经久耐穿的支撑设计，让脚趾在举重运动中可自如伸展
- 双密度中底（外侧硬质泡绵和内里柔软泡绵）塑就出众回弹的缓震性能，在长时间的有氧训练和运动中带来非凡舒适感受。
- 轻盈透气网眼布帮助双足保持凉爽，同时经久耐穿，可防止刮伤和裂口，承受快速拖拉动作。
Nike By You 细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： HF0672-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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