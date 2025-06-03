Nike Metcon 9 By You

¥1,199

穿上 Nike Metcon 9 By You 专属定制女子训练鞋， 达成训练目标，焕发闪耀魅力。 为设计融入镀铬元素，绳索状包裹设计和外底有大理石纹外观和传统配色任你随心挑选。 该版本的 Metcon 9 有各种别致的鞋带锁扣可选，助你一展绝技，发挥出色运动表现。

挑选强项

你是体能/力量型、 速度/敏捷型 还是主打耐力/毅力或精准度/协调性的选手？ 选择你的强项，添加到鞋带锁扣上。

成为焦点

绳索状包裹设计是 Metcon 系列的标志性元素，让你在健身房尽展抢眼风采， 有多种配色、大理石纹材质或天然橡胶可选。 耐克勾设计和后跟夹可选用金属铬色。 此外， 诸多配色等你来选，为鞋面增光添彩。

镀铬元素

足尖内侧位置可添加姓名、 训练目标等信息， 至多 5 个字符（字母 A-Z，数字 0-9）。

训练加码，强劲发力

后跟 Hyperlift 外底在前代基础上加大，为你在分腿下蹲、硬举和其他下半身训练等严苛训练活动中提供出色稳定性。 该设计可让重力向下、向外分散，同时增强后跟的刚度。 其坚实度可助你在重压之下稳稳扎根于地面，同时得到有力支撑。

稳固感受

鞋带锁扣系统固定于鞋舌，让你无需担心钩住其他面料。 同时有助稳固鞋带，让你系好鞋带后便可专注训练。

助力攀顶

鞋侧搭配橡胶包覆设计，提升耐穿性和支撑力，助你匀速攀爬各种绳索。 橡胶从中底延伸至鞋面，为多向运动提供有力支撑。