Nike Metro TEK
幼童运动鞋
¥399
上脚 Nike Metro TEK 幼童运动鞋，随心开启探索之旅。 泡绵缓震配置出众回弹，提供出色能量回馈；轻盈织物与合成材质组合鞋面，多种活动皆可轻松驾驭。 稳固贴合设计，助力随心活动，堪称畅玩佳选单品。
- 显示颜色： 黑/煤黑/冰川蓝/白色
- 款式： HQ2008-003
其他细节
- 柔软泡绵，回弹出众，带来出色能量反馈，助孩子尽情畅玩
- 轻盈透气鞋面，打造非凡耐穿性
- 利落款型结合柔软鞋面，塑就出众舒适体验和耐穿性
产品细节
- 可调式固定带搭配弹性鞋带
- 后跟提拉设计
- 橡胶外底
