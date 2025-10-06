Nike Miler
Dri-FIT 男子速干跑步背心
30% 折让
Nike Miler Dri-FIT 男子速干跑步背心采用 Dri-FIT 导湿速干技术，质感顺滑轻盈，助你发挥出色表现，一路畅跑。
- 显示颜色： 烟灰
- 款式： HV6909-084
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 顺滑网眼针织面料，轻盈透气
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
