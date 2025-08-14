Nike Miler
Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣
10% 折让
Nike Miler Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣采用顺滑轻盈面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你自在迈步，跑出佳绩。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV2136-010
Nike Miler
10% 折让
Nike Miler Dri-FIT 男子防晒速干跑步上衣采用顺滑轻盈面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你自在迈步，跑出佳绩。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 透气网眼针织面料，轻盈非凡，帮助保持舒爽
产品细节
- UPF 40+
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV2136-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。