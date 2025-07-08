 
Nike Miler Flash Dri-FIT 男子防晒速干短袖跑步上衣 - 黑

Nike Miler Flash Dri-FIT 男子防晒速干短袖跑步上衣质感轻盈，助你保持干爽，一往无前，轻松攻克跑步征程。采用 Dri-FIT 导湿速干面料，同时亦可有效抵御紫外线。反光图案设计，让你在畅跑之际尽显时尚醒目风范。


  显示颜色：
  款式： IB4128-010

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

顺滑面料，质感轻盈

该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜。

产品细节

  • UPF 40+
  • 反光图案
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IB4128-010

