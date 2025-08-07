Nike Motiva
女子步行运动鞋
34% 折让
Nike Motiva 女子步行运动鞋采用匠心设计，塑就出众缓震效果和非凡舒适脚感。加厚泡绵中底结合外底 Comfortgroove 凸起纹路设计，让你无惧崎岖道路，一路畅行。弧形摇杆设计，助你稳步前行。
- 显示颜色： 微葡萄紫/绣球花紫/暗紫/微葡萄紫
- 款式： DV1238-502
其他细节
- 出色缓震性能
- 稳定出众
- 柔韧灵活
产品细节
- 柔软泡绵鞋口
- 前足和足弓部位采用加宽设计
- 耐穿外底纹路，铸就出众抓地力
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
