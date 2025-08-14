Nike Motiva 女子步行运动鞋采用匠心设计，塑就出众缓震效果和非凡舒适脚感。加厚泡绵中底结合外底 Comfortgroove 凸起纹路设计，让你无惧崎岖道路，一路畅行。弧形摇杆设计，助你稳步前行。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

