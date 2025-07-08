 
Nike Motiva 女子步行运动鞋 - 白色/山峰白/草皮橙/白色

Nike Motiva

女子步行运动鞋

24% 折让

Nike Motiva 女子步行运动鞋采用匠心设计，塑就出众缓震效果和非凡舒适脚感。 加厚泡绵中底结合外底 Comfortgroove 凸起纹路设计，让你无惧崎岖道路，一路畅行。 弧形摇杆设计，助你稳步前行。


  • 显示颜色： 白色/山峰白/草皮橙/白色
  • 款式： DV1238-109

Nike Motiva

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Nike Motiva 女子步行运动鞋采用匠心设计，塑就出众缓震效果和非凡舒适脚感。 加厚泡绵中底结合外底 Comfortgroove 凸起纹路设计，让你无惧崎岖道路，一路畅行。 弧形摇杆设计，助你稳步前行。

其他细节

  • 出色缓震性能
  • 稳定出众
  • 柔韧灵活

产品细节

  • 柔软泡绵鞋口
  • 前足和足弓部位采用加宽设计
  • 耐穿外底纹路，铸就出众抓地力
  • 显示颜色： 白色/山峰白/草皮橙/白色
  • 款式： DV1238-109

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