Nike Multi Dri-FIT 大童速干梭织短裤质感轻盈，同时配有多个口袋，令随身物品触手可及。导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你在训练和比赛时保持身体干爽。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。