Nike Multi
Dri-FIT 大童速干梭织短裤
24% 折让
Nike Multi Dri-FIT 大童速干梭织短裤质感轻盈，同时配有多个口袋，令随身物品触手可及。导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你在训练和比赛时保持身体干爽。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ0630-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 侧边口袋搭配两个网眼布口袋，提供多种收纳选择
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。侧边口袋：78% 锦纶/22% 氨纶
- 反光细节
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
