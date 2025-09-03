 
Nike Multi Dri-FIT 大童速干短袖训练上衣 - 幻影

Nike Multi

Dri-FIT 大童速干短袖训练上衣

30% 折让
幻影
白色

Nike Multi Dri-FIT 大童速干短袖训练上衣，在训练升温之际帮助保持干爽。 该上衣采用透气针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造舒适穿着感受。 腋下和背面中央采用网眼拼接设计，为关键部位营造出色透气性。


  • 显示颜色： 幻影
  • 款式： II0477-057

Nike Multi

30% 折让

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料，带来柔软触感

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
