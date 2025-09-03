Nike Multi Dri-FIT 大童速干短袖训练上衣，在训练升温之际帮助保持干爽。 该上衣采用透气针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造舒适穿着感受。 腋下和背面中央采用网眼拼接设计，为关键部位营造出色透气性。

Nike Multi Dri-FIT 大童速干短袖训练上衣，在训练升温之际帮助保持干爽。 该上衣采用透气针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造舒适穿着感受。 腋下和背面中央采用网眼拼接设计，为关键部位营造出色透气性。

