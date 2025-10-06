 
Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）透气速干训练短裤 - 黑/白色

40% 折让

本季潮流装备，助你畅享挚爱运动，悦享户外玩乐时光！ 穿上 Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干训练短裤，即刻开启活力体验。 轻盈耐穿设计，在运动时帮助保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DX5382-010

Nike Multi

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 梭织面料轻盈耐穿，助你无拘畅玩
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造舒适贴合的穿着体验

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。