Nike Multi
Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣
13% 折让
Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣，在训练升温之际帮助保持干爽。该上衣采用轻盈针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造舒适穿着感受。腋下和背面中央采用网眼拼接设计，为关键部位营造出色透气性。
- 显示颜色： 白色/大学红
- 款式： HJ3743-101
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，带来柔软触感
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 反光细节
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
