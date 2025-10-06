Nike Multi
Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣
36% 折让
Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣采用网眼布面料，质感轻盈，帮助保持清爽。 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在升温之际保持干爽舒适。
- 显示颜色： 浅军械蓝/黑
- 款式： HJ0631-440
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈网眼布面料，缔造出色透气性
- 垂坠式下摆设计，在跳跃、弯腰、伸展动作中或掖入上衣时提供出众包覆效果
- 革新衣袖搭配下摆侧边开衩设计，助你畅动自如
产品细节
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 反光细节
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
