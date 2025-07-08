Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣，在训练或比赛升温之际帮助保持干爽。该上衣采用轻盈网眼布结合 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造干爽舒适的穿着感受。

Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干短袖上衣，在训练或比赛升温之际帮助保持干爽。该上衣采用轻盈网眼布结合 Dri-FIT 导湿速干技术，缔造干爽舒适的穿着感受。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。