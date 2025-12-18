Nike Multi
Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣
10% 折让
Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣专为青少年运动员匠心打造，将舒适运动风范巧妙融入衣身细节。Dri-FIT 技术导湿速干，助你保持干爽，发挥出色表现。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0662-010
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0662-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
