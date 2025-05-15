Nike Multi
Dri-FIT 大童（男孩）防晒速干长袖上衣
¥239¥32927% 折让
本季全新潮流装备，助你畅享挚爱运动，悦享户外玩乐时光！Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）防晒速干长袖上衣采用领口拉链开襟设计，助你从容应对日常挑战。轻盈面料可导湿速干，帮助保持干爽舒适。紫外线防护设计，无论是跑步训练还是与好友追逐嬉戏，皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 张扬蓝
- 款式： FN8375-489
Nike Multi
¥239¥32927% 折让
本季全新潮流装备，助你畅享挚爱运动，悦享户外玩乐时光！Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）防晒速干长袖上衣采用领口拉链开襟设计，助你从容应对日常挑战。轻盈面料可导湿速干，帮助保持干爽舒适。紫外线防护设计，无论是跑步训练还是与好友追逐嬉戏，皆可轻松驾驭。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料柔软轻盈，塑就舒适运动体验
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
产品细节
- UPF 40+
- 反光细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 张扬蓝
- 款式： FN8375-489
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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