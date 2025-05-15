本季全新潮流装备，助你畅享挚爱运动，悦享户外玩乐时光！Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）防晒速干长袖上衣采用领口拉链开襟设计，助你从容应对日常挑战。轻盈面料可导湿速干，帮助保持干爽舒适。紫外线防护设计，无论是跑步训练还是与好友追逐嬉戏，皆可轻松驾驭。

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