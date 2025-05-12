 

Nike Multi

Dri-FIT 大童（男孩）防晒速干长袖上衣

¥189¥32942% 折让
白色
张扬蓝

本季全新潮流装备，助你畅享挚爱运动，悦享户外玩乐时光！Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）防晒速干长袖上衣采用领口拉链开襟设计，助你从容应对日常挑战。轻盈面料可导湿速干，帮助保持干爽舒适。紫外线防护设计，无论是跑步训练还是与好友追逐嬉戏，皆可轻松驾驭。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FN8375-100

Nike Multi

¥189¥32942% 折让

本季全新潮流装备，助你畅享挚爱运动，悦享户外玩乐时光！Nike Multi Dri-FIT 大童（男孩）防晒速干长袖上衣采用领口拉链开襟设计，助你从容应对日常挑战。轻盈面料可导湿速干，帮助保持干爽舒适。紫外线防护设计，无论是跑步训练还是与好友追逐嬉戏，皆可轻松驾驭。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 针织面料柔软轻盈，塑就舒适运动体验
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖

产品细节

  • UPF 40+
  • 反光细节
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FN8375-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。