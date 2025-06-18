Nike Multiplier
速干中筒运动袜（2 双）
¥99¥14933% 折让
穿上 Nike Multiplier 速干中筒运动袜（2 双），助你畅快奔跑。导湿速干材料，帮助保持干爽；中足采用疏松针织设计，营造出色透气性。线型“NIKE”标志，令你在跑步期间脱颖而出。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： SX7557-010
Nike Multiplier
¥99¥14933% 折让
舒适干爽，攻克目标
穿上 Nike Multiplier 速干中筒运动袜（2 双），助你畅快奔跑。导湿速干材料，帮助保持干爽；中足采用疏松针织设计，营造出色透气性。线型“NIKE”标志，令你在跑步期间脱颖而出。
其他细节
- 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适
- 疏松针织设计，营造出色透气性
产品细节
- 袜底1/袜底3：聚酯纤维/锦纶/氨纶。袜底2：锦纶/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： SX7557-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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