Nike Multiplier
速干跑步短袜（2 双）
¥119¥14920% 折让
Nike Multiplier 速干跑步短袜（2 双）采用导湿速干材料。中足搭配足弓板带，塑就紧密贴合的舒适感受，打造跑步理想佳选。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： SX7556-100
Nike Multiplier
¥119¥14920% 折让
舒适设计，从容表现
Nike Multiplier 速干跑步短袜（2 双）采用导湿速干材料。中足搭配足弓板带，塑就紧密贴合的舒适感受，打造跑步理想佳选。
其他细节
- 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适
- 中足搭配足弓板带，营造出色支撑效果
- 足尖接缝设计，有助减少滞重感
产品细节
- 袜底 1/袜底3：聚酯纤维/锦纶/氨纶。袜底 2：锦纶/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： SX7556-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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