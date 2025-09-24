 
Nike Multiplier Low 速干高尔夫运动短袜（2 双） - 白色/黑

Nike Multiplier Low

速干高尔夫运动短袜（2 双）

20% 折让
白色/黑
黑/白色

Nike Multiplier Low 速干高尔夫运动短袜（2 双）可导湿速干，帮助双足在球场内外保持干爽。袜口饰有贴片，彰显对高尔夫运动的热爱。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CV2617-100

Nike Multiplier Low

20% 折让

舒适迈步

Nike Multiplier Low 速干高尔夫运动短袜（2 双）可导湿速干，帮助双足在球场内外保持干爽。袜口饰有贴片，彰显对高尔夫运动的热爱。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 足弓板带有效包覆中足，实现出色支撑力
  • 袜口饰有 Nike Golf Club 贴片
  • 接缝设计自然贴合双足，在运动时塑就舒适感受

产品细节

  • 2 双
  • 袜底1/袜底3：聚酯纤维/锦纶/氨纶。袜底2：锦纶/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CV2617-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。