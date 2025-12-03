Nike Multiplier Low
速干高尔夫运动短袜（2 双）
33% 折让
Nike Multiplier Low 速干高尔夫运动短袜（2 双）可导湿速干，帮助双足在球场内外保持干爽。袜口饰有贴片，彰显对高尔夫运动的热爱。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CV2617-010
Nike Multiplier Low
33% 折让
舒适迈步
Nike Multiplier Low 速干高尔夫运动短袜（2 双）可导湿速干，帮助双足在球场内外保持干爽。袜口饰有贴片，彰显对高尔夫运动的热爱。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 足弓板带有效包覆中足，实现出色支撑力
- 袜口饰有 Nike Golf Club 贴片
- 接缝设计自然贴合双足，在运动时塑就舒适感受
产品细节
- 2 双
- 袜底1/袜底3：聚酯纤维/锦纶/氨纶。袜底2：锦纶/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CV2617-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。