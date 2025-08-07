Naomi Osaka 大坂直美系列
Nike Club 软顶运动帽
15% 折让
Naomi Osaka 大坂直美系列 Nike Club 软顶运动帽由 Nike 与大坂直美携手打造，旨在致敬她在球场内外的耀眼风采。 弧形帽檐、软顶版型和可调节日字扣设计，打造理想贴合感。
- 显示颜色： 黑/檀香褐/中橄榄绿
- 款式： HV8720-010
产品细节
- 面料：51% 棉/44% 聚酯纤维/5% 氨纶。 前片里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
