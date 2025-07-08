 
Naomi Osaka 大坂直美系列 Nike Club 软顶运动帽 - 黑/檀香褐/中橄榄绿

Naomi Osaka 大坂直美系列

Nike Club 软顶运动帽

30% 折让

Naomi Osaka 大坂直美系列 Nike Club 软顶运动帽由 Nike 与大坂直美携手打造，旨在致敬她在球场内外的耀眼风采。 弧形帽檐、软顶版型和可调节日字扣设计，打造理想贴合感。


  • 显示颜色： 黑/檀香褐/中橄榄绿
  • 款式： HV8720-010

Naomi Osaka 大坂直美系列

30% 折让

Naomi Osaka 大坂直美系列 Nike Club 软顶运动帽由 Nike 与大坂直美携手打造，旨在致敬她在球场内外的耀眼风采。 弧形帽檐、软顶版型和可调节日字扣设计，打造理想贴合感。

产品细节

  • 面料：51% 棉/44% 聚酯纤维/5% 氨纶。 前片里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/檀香褐/中橄榄绿
  • 款式： HV8720-010

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