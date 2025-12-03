Naomi Osaka Apex
大坂直美系列网球渔夫运动帽
13% 折让
Naomi Osaka Apex 大坂直美系列网球渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，质感柔软且略显蓬松，可有效遮阳，同时尽显时尚风范。 缝制提花图案，为网球运动员熟悉的网球球网图案增添优雅格调。
- 显示颜色： 海藻绿/白色
- 款式： HV7019-390
其他细节
- Apex 渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果
- 刺绣标志，塑就别致外观，再现 Naomi Osaka 系列风采
产品细节
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。里料：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维
- 刺绣品牌标志
- 手洗
