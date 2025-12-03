 
Naomi Osaka Apex 大坂直美系列网球渔夫运动帽 - 海藻绿/白色

13% 折让
海藻绿/白色
浅骨色/白色

Naomi Osaka Apex 大坂直美系列网球渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，质感柔软且略显蓬松，可有效遮阳，同时尽显时尚风范。 缝制提花图案，为网球运动员熟悉的网球球网图案增添优雅格调。


  • 显示颜色： 海藻绿/白色
  • 款式： HV7019-390

Naomi Osaka Apex

其他细节

  • Apex 渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果
  • 刺绣标志，塑就别致外观，再现 Naomi Osaka 系列风采

产品细节

  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。里料：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维
  • 刺绣品牌标志
  • 手洗
