NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT 女子速干网球短裤
10% 折让
穿上导湿速干的 NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT 女子速干网球短裤，畅跑全场。梭织外层设计轻盈飘逸，为你带来自由无拘的运动体验；内置短裤舒适贴合，提供安全的包覆效果和储物空间。
- 显示颜色： 世界靛青/世界靛青
- 款式： FZ6724-499
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 腰部搭配网眼拼接设计，提升透气性
- 内置短裤的两条裤腿均配有口袋，可存放大部分手机
产品细节
- 外层短裤采用弧形裤脚
- 面料/腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。紧身裤/里料拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。松紧带：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 左侧大腿饰有 NikeCourt 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
