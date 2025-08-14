穿上导湿速干的 NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT 女子速干网球短裤，畅跑全场。梭织外层设计轻盈飘逸，为你带来自由无拘的运动体验；内置短裤舒适贴合，提供安全的包覆效果和储物空间。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。