NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT 女子速干褶裥网球半身裙
41% 折让
畅享干爽舒适的穿着体验，在赛场上一击发球得分。 NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT 女子速干褶裥网球半身裙采用梭织面料，彰显经典格调。弹性内置短裤有效导湿速干，网眼拼接腰部提升透气性。
- 显示颜色： 军械深海蓝/白色/白色
- 款式： HJ7914-478
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置短裤的两条裤腿均配有口袋，可存放大部分手机
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 紧身裤/里料拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。 松紧带：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
