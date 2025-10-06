NikeCourt Advantage
女子速干褶裥网球半身裙百褶裙
47% 折让
半身裙理应彰显个性。 NikeCourt Advantage 女子速干褶裥网球半身裙采用匠心设计，尽显个性风范。 轻盈面料搭配多层褶裥设计，令你在驰骋球场时，飘逸动感，耀眼迷人。 加宽腰部设计，营造出色包覆和支撑效果，令你轻松掖入上衣，打造时尚造型。
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： CV4679-100
置身球场，自如畅动
其他细节
加宽腰部设计，可伴随身体动作自如伸展，营造稳固贴合感受
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 紧身裤：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。 腰头部分：77% 聚酯纤维/12% 氨纶/11% 锦纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
