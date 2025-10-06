 
NikeCourt Advantage 女子速干褶裥网球半身裙百褶裙 - 白色/白色/黑

NikeCourt Advantage

女子速干褶裥网球半身裙百褶裙

47% 折让

半身裙理应彰显个性。 NikeCourt Advantage 女子速干褶裥网球半身裙采用匠心设计，尽显个性风范。 轻盈面料搭配多层褶裥设计，令你在驰骋球场时，飘逸动感，耀眼迷人。 加宽腰部设计，营造出色包覆和支撑效果，令你轻松掖入上衣，打造时尚造型。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： CV4679-100

置身球场，自如畅动

其他细节

加宽腰部设计，可伴随身体动作自如伸展，营造稳固贴合感受

其他细节

加宽腰部设计，可伴随身体动作自如伸展，营造稳固贴合感受

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 紧身裤：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。 腰头部分：77% 聚酯纤维/12% 氨纶/11% 锦纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
