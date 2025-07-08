NikeCourt Advantage
男子速干网球上衣
24% 折让
NikeCourt Advantage 男子速干网球上衣采用修身版型，结合导湿速干的四向弹性面料，助你自信上场。肩部接缝设计，助你在旋转和击球时灵活自如。
- 显示颜色： 暗紫/白色/黑
- 款式： FZ9846-527
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 弹性面料，轻盈透气，减少身体黏腻感
- 肩部接缝设计，助你在挥拍时畅享流畅自如的运动体验
- 加长后摆，提升包覆效果
产品细节
- NikeCourt 标志
- 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 暗紫/白色/黑
- 款式： FZ9846-527
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
