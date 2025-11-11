 
NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球半身裙 - 白色/白色

NikeCourt Advantage

Dri-FIT 女子速干网球半身裙

11% 折让

NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球半身裙采用轻盈梭织面料，助你在球场上保持干爽舒适，彰显经典格调。弹性内置短裤，提供稳固包覆效果；两只裤腿均设有口袋，便于存取随身物品。配色 441 为网球运动员大坂直美 (Naomi Osaka)、艾玛·拉杜卡努 (Emma Raducanu) 同款。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： FZ6730-100

NikeCourt Advantage

11% 折让

NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球半身裙采用轻盈梭织面料，助你在球场上保持干爽舒适，彰显经典格调。弹性内置短裤，提供稳固包覆效果；两只裤腿均设有口袋，便于存取随身物品。配色 441 为网球运动员大坂直美 (Naomi Osaka)、艾玛·拉杜卡努 (Emma Raducanu) 同款。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性腰部搭配网眼布拼接，有助提升透气性
  • 内置短裤配有口袋，可供收纳大多数手机

产品细节

  • 面料/腋/胯下拼接里料：聚酯纤维。紧身裤/里料拼接/松紧带： 聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： FZ6730-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。