NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球背心内里触感顺滑，表面采用罗纹设计，富有弹性且可导湿速干，缔造心无旁骛的舒适贴合体验。配色 441 为网球运动员郑钦文 (Zheng Qinwen) 同款。


  • 显示颜色： 天青石蓝/天青石蓝
  • 款式： FZ6658-441

NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干网球背心内里触感顺滑，表面采用罗纹设计，富有弹性且可导湿速干，缔造心无旁骛的舒适贴合体验。配色 441 为网球运动员郑钦文 (Zheng Qinwen) 同款。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 高领口设计，提供出众包覆效果，伴你炫出不同步法

产品细节

  • 胸前饰有 NikeCourt 标志
  • 71% 聚酯纤维/29% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 天青石蓝/天青石蓝
  • 款式： FZ6658-441

