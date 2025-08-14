NikeCourt Advantage
Dri-FIT 男子速干网球短裤
24% 折让
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干网球短裤采用导湿速干的 Dri-FIT 面料，具有四向弹性。匠心口袋设计，在打球时帮助妥帖收纳网球。
- 显示颜色： 惊喜可可色/白色
- 款式： FZ9323-259
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性梭织面料，轻盈舒适
- 每个口袋底部均采用略微倾斜的褶裥设计，延展后可妥帖收纳网球，助你自在畅动
- 轻盈裤脚，有助减少摩擦
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 裤脚外侧开衩设计搭配加固缝线
- NikeCourt 标志
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
