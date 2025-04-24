NikeCourt Advantage

¥599

NikeCourt Advantage Dri-FIT 女子速干褶裥网球半身裙采用轻盈梭织面料，助你在球场上保持干爽舒适，彰显经典格调。弹性内置短裤，提供稳固包覆效果；两只裤腿外侧均设有口袋，便于存取随身物品。

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