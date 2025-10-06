 
NikeCourt Air Zoom Vapor 11 男子硬地球场网球鞋 - 白色/山峰白/黑

NikeCourt Air Zoom Vapor 11

男子硬地球场网球鞋

41% 折让

NikeCourt Air Zoom Vapor 11 男子硬地球场网球鞋强势回归，演绎新格调，备受优秀运动员们的认可。该鞋款采用低帮设计，助你在赛场中快速移动，同时提供出众支撑力，令你在训练中轻松穿梭。出众的模压鞋侧壁和透气鞋面等主打设计，与你挚爱的耐穿快速移动设计相得益彰。


  • 显示颜色： 白色/山峰白/黑
  • 款式： DR6966-101

低帮设计，迅疾表现

Vapor 11 的低帮设计为你带来出众的轻盈脚感和场地感知力，助你爆发疾速、快速切入。

方便穿脱

采用舒适的局部内衬设计，令鞋款便于穿脱。

弹力十足，迅捷表现

前足 Air Zoom 缓震配置，塑就弹力充沛的起步体验，助你沿底线正手高压杀球，或迅速接近球网。缓震中底提供有力支撑，有助减轻滞重感。

其他细节

  • 改良人字形外底底纹，铸就非凡抓地力的同时，也能提供出色滑步表现
  • 低磨损区域精简橡胶设计，减轻鞋身重量
  • 耐穿加固网眼布材料，帮助双足保持干爽，同时提供出色支撑力
  • 鞋款搭配鞋框设计，有助在快速切入时保持双足稳定

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 鞋口融入网眼布
  • 显示颜色： 白色/山峰白/黑
  • 款式： DR6966-101

