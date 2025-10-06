NikeCourt Air Zoom Vapor 11

¥699 ¥1,199 41% 折让

NikeCourt Air Zoom Vapor 11 男子硬地球场网球鞋强势回归，演绎新格调，备受优秀运动员们的认可。该鞋款采用低帮设计，助你在赛场中快速移动，同时提供出众支撑力，令你在训练中轻松穿梭。出众的模压鞋侧壁和透气鞋面等主打设计，与你挚爱的耐穿快速移动设计相得益彰。

低帮设计，迅疾表现

Vapor 11 的低帮设计为你带来出众的轻盈脚感和场地感知力，助你爆发疾速、快速切入。

方便穿脱

采用舒适的局部内衬设计，令鞋款便于穿脱。

弹力十足，迅捷表现

前足 Air Zoom 缓震配置，塑就弹力充沛的起步体验，助你沿底线正手高压杀球，或迅速接近球网。缓震中底提供有力支撑，有助减轻滞重感。